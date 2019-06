Rivitalizzare il Centro storico di Potenza: “da molti anni attraversato dal fantasma dello spopolamento”

“Da molti anni a questa parte, il centro storico della nostra città è attraversato dal fantasma dello spopolamento e dalla chiusura delle sue attività commerciali. Trasformato da punto nevralgico a zona inaccessibile e vuota, il centro è attraversato dallo scontento. Dalla questa constatazione oggettiva, un gruppo nato dall’unione di una decina di amici ha dato vita ad un progetto comune”.

È quanto scritto in una nota dell’associazione “Centraci”, il cui:

“fine ultimo è quello di rivitalizzare e riqualificare il cuore pulsante della città, creando eventi e manifestazioni di stampo culturale, dalla musica alla presentazione di libri, per riconsegnare alla storica via Pretoria la sua dignità e la sua funzione.

Tutto ciò per evitare che si abbandonino i suoi vicoli e le sue strade.

L’associazione non limiterà il suo impegno nella creazione di una singola tipologia di attività, ma si metterà in gioco con l’intento di dare ampio respiro alle forme culturali più disparate.

L’idea inoltre è quella di convogliare nelle attività quanti desidereranno formalizzare eventi e progetti.

L’amore incondizionato nei confronti della nostra città e l’impegno ci hanno permesso di attivarci fin da subito per l’evento “Nota il Centro” che si terrà il 13 luglio in via Pretoria.

Teniamo a ribadire che il nostro impegno e le nostre attività si protrarranno nel tempo, oltre la stagione estiva”.

Cosa ne pensate?