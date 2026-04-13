Ruoti, auguri a nonna Maria Incoronata che compie ben 102 anni!

“Il 12 aprile 2026 la nostra concittadina Carlucci Maria Incoronata ha tagliato il traguardo straordinario dei 102 anni“.
L’Amministrazione Comunale di Ruoti:
“si unisce con gioia alla sua famiglia e a tutta la comunità per celebrare questa ricorrenza speciale, esprimendo alla signora Maria Incoronata i più affettuosi auguri di buon compleanno.
102 anni di vita portati con dignità, che rappresentano un esempio e una ricchezza preziosa per la comunità.
Grazie per tutto quello che ha vissuto, donato e testimoniato nel corso di questi anni.
Che la vita continui a regalarle serenità, affetto e tanta salute”.
Tantissimi auguri!