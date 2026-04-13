Ruoti e Muro Lucano brillano a Paestum: vetrina nazionale per natura, gusto e avventura

Si chiude con grande soddisfazione la partecipazione del Comune di Ruoti e del Comune di Muro Lucano alla quarta edizione di Open Outdoor Experiences 2026, la manifestazione dedicata al turismo esperienziale ospitata presso il NEXT di Paestum.

Una vetrina nazionale e internazionale che ha saputo restituire, con forza e orgoglio, l’immagine autentica di due borghi lucani ricchi di storia, natura e umanità.

Come fa sapere una nota:

“Il pacchetto esperienziale “Ruoti – Experience: Natura, Gusto e Avventura” ha conquistato visitatori, operatori del settore e addetti ai lavori, confermando che il turismo lento, consapevole e radicato nel territorio è oggi una delle proposte più apprezzate e ricercate. I sentieri del Bosco di Ruoti, i panorami mozzafiato di Muro Lucano, i sapori genuini della tradizione contadina e il calore di una comunità che sa accogliere con il cuore hanno trovato in questa fiera la loro naturale ribalta.

Un risultato simile non sarebbe mai stato raggiunto senza il contributo straordinario di tutte le realtà che, con dedizione e spirito di appartenenza, hanno scelto di mettersi in gioco e di rappresentare il proprio territorio con passione.

Il pensiero e il ringraziamento vanno innanzitutto alla Pro Loco di Ruoti, motore di promozione culturale e turistica, che ha dimostrato quanto l’amore per le proprie radici possa trasformarsi in un veicolo potente di sviluppo locale. Grazie per l’impegno, la cura e l’entusiasmo con cui avete animato questa partecipazione.

La gratitudine va poi a tutte le strutture ricettive del territorio – agriturismi, bed & breakfast, e tutti gli operatori dell’accoglienza – che ogni giorno aprono le loro porte con genuinità, offrendo agli ospiti non solo un posto dove dormire, ma un’esperienza di vita autentica.

La loro ospitalità è il primo biglietto da visita di questa terra.

Così come va ai ristoratori e ai produttori enogastronomici locali, custodi di sapori antichi e di una tradizione culinaria che racconta secoli di storia contadina: ogni piatto portato in tavola è un atto d’amore verso il territorio, e la loro presenza in questo progetto ha reso l’offerta turistica ancora più ricca e irresistibile.

Un grazie speciale anche alle guide professioniste e agli operatori outdoor, che con competenza e passione accompagnano i visitatori alla scoperta dei sentieri, dei boschi e dei paesaggi di questi luoghi, rendendo ogni escursione un’esperienza indimenticabile.

E a tutte le associazioni locali che operano quotidianamente per valorizzare la cultura, le tradizioni e l’identità di Ruoti e Muro Lucano: il loro lavoro silenzioso e costante è la vera spina dorsale di questa comunità.

Questa partecipazione a Open Outdoor Experiences 2026 non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza.

Ha dimostrato che quando una comunità si unisce attorno a un obiettivo comune, i risultati arrivano.

Ha dimostrato che la Basilicata più autentica, quella dei borghi, dei boschi e delle persone vere, ha tutto quello che serve per competere alla pari con le destinazioni più blasonate.

Le Amministrazioni comunali di Ruoti e Muro Lucano ringraziano ogni singola persona che ha contribuito a questo percorso, con il lavoro, con la presenza, con un sorriso o con una parola di incoraggiamento.

Siete voi il territorio. Siete voi la sua bellezza. Ruoti e Muro Lucano vi aspettano”.