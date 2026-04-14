Arcidiocesi di Potenza: don Massimiliano Scavone nominato sottosegretario della Conferenza Episcopale di Basilicata. Auguri di buon lavoro

L’Arcivescovo, a nome della comunità diocesana, esprime apprezzamento per la nomina di don Massimiliano Scavone, Vicario Episcopale della nostra diocesi, a sottosegretario della Conferenza Episcopale di Basilicata.
Ha detto Mons. Carbonaro:
“Si tratta di un incarico che riconosce il suo impegno e la sua competenza al servizio della Chiesa lucana.
A don Massimiliano rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro, certo che saprà svolgere questo compito con dedizione, spirito di comunione e attenzione alle esigenze delle nostre comunità”.