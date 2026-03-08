Sant’Angelo Le Fratte, Campionato Regionale Enduro Basilicata–Puglia–Calabria–Campania: la manifestazione registra numeri record con 240 piloti iscritti! Ecco i nomi dei vincitori

Grande successo di partecipazione Domenica 8 Marzo 2026 a Sant’Angelo Le Fratte, dove si è svolta una prova del Campionato Regionale Enduro Basilicata–Puglia–Calabria–Campania.

La manifestazione ha fatto registrare numeri record con 240 piloti iscritti, impegnati nelle categorie Mini Cross, Enduro Sprint ed Enduro.

Il tracciato, tecnico e spettacolare, ha messo alla prova i partecipanti tra prove speciali e passaggi selettivi che hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente.

Piloti provenienti da diverse regioni del Sud Italia si sono sfidati in una giornata all’insegna dello sport e dell’adrenalina, confermando la crescita e il forte interesse verso l’enduro.

Al termine della competizione, nella classifica assoluta, la vittoria è andata a Jacopo Andrea Schifo del Motoclub Terra d’Otranto (Puglia).

Secondo posto per Davide Gallo del Motoclub Triumph Salerno (Campania), mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Michele Senese del Motoclub 100% (Campania).

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori del Motoclub Basilicata All Road, guidato dal giovane presidente Nicola Positino, noto anche per il suo importante palmarès sportivo.

La gara si è svolta regolarmente e in piena sicurezza, ricevendo apprezzamenti da piloti, addetti ai lavori e appassionati.

La riuscita della manifestazione consolida Sant’Angelo Le Fratte come una delle tappe più apprezzate del calendario regionale e interregionale dell’enduro.

A testimonianza della qualità organizzativa dell’evento, nel weekend di gara si sono registrate anche presenze di dirigenti nazionali della Federazione Motociclistica Italiana, che hanno voluto constatare da vicino il lavoro svolto dal motoclub.

Un segnale importante che conferma la crescita della manifestazione e apre la strada alla possibilità di ospitare in futuro competizioni di livello sempre più elevato, anche di carattere nazionale e oltre.

Foto: da sinistra il consigliere federale nazionale della Federazione Motociclistica Italiana Mezzasalma Francesco ,il presidente del Motoclub Basilicata All Road Nicola Positino e il direttore di gara Enzo Petraglia durante la manifestazione di Sant’Angelo Le Fratte.