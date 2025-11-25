Tito, al via laboratori rivolti alle persone anziane: uncinetto, cinema, giochi da tavolo e molto altro ancora. L’iniziativa

Uno spazio pensato per favorire socialità, inclusione e momenti di condivisione rivolto alle persone anziane della nostra comunità e realizzato in collaborazione con la Coop. Insieme, i giovani del Servizio Civile e tanti cittadini volontari aderenti.

Spiega l’amministrazione del Comune di Tito:

“Il progetto verrà presentato Giovedì 27 novembre 2025, alle ore 17:00, presso la Sala Don Domenico Scavone a Tito e venerdì 28 novembre 2025, alle ore 17:00, presso la Scuola primaria “C. Ravera” di Tito Scalo.

Il progetto offrirà numerose attività e laboratori rivolti alle persone anziane, tra cui:

Lettura e condivisione di libri;

Decoupage e attività artistiche;

Uncinetto;

Proiezioni cinematografiche;

Giochi da tavolo (burraco, scacchi, dama);

Attività sportive;

E molte altre proposte pensate per unire e divertire”.

Ecco le locandine dell’iniziativa.