Tito: manca poco! Sta per accendersi l’albero di Natale più grande della Basilicata. Testomonial questa campionessa paralimpica, medaglia di Bronzo a Parigi 2024

Tito: manca poco!
Sta per accendersi l’albero di Natale più grande della Basilicata.
Come fa sapere l’ANSPI Carità Tito:
“Un’emozione unica per la nostra associazione e la nostra comunità!
È con grande gioia che annunciamo il 𝗧𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹 della XXII^ Cerimonia di Accensione dell’𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗶𝘂’ 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮’: la straordinaria campionessa paralimpica 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗶𝗱𝗮, medaglia di Bronzo a Parigi 2024!
La serata evento sarà condotta dalla professionalità e dall’energia del giornalista Nico Basile.
Vi aspettiamo per celebrare i nostri ospiti, accendere il Natale e dare un segnale di festa, sport e comunità!”.
Di seguito la locandina con i dettagli.