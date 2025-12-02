Tito: tornano i Mercatini di Natale e la tanto attesa Casa di Babbo Natale con i suoi elfi! I dettagli

A Tito ritorna la magia del Natale a partire da venerdì 5 dicembre nella cornice incantata della Villa della Costituzione!

Tra luci scintillanti e atmosfera festosa troverete decine di stand di artigiani titesi ed espositori locali, dove sarà possibile acquistare regali di Natale originali e ammirare splendide creazioni di artigianato a tema natalizio, insieme a gustose specialità enogastronomiche del territorio.

Negli spazi dell’ex baby parking vi attende anche la Casa di Babbo Natale, un luogo magico dove ogni sera potrete scattare una foto con Babbo Natale e i suoi elfi — un ricordo speciale per grandi e piccoli!

Durante tutte le giornate dei Mercatini vi aspettano:

Musica natalizia dal vivo, tra swing, gospel e melodie che scaldano il cuore;

Mattinate dedicate ai bambini, con spettacoli, sorprese e animazione;

Clownerie, giocoleria e artisti itineranti, per vivere un Natale fiabesco;

DJ set serali per i più giovani, per continuare la festa anche sotto le stelle;

Un appuntamento imperdibile per respirare insieme l’autentico spirito del Natale.

Di seguito le locandine con i dettagli.