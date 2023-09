Un premio per onorare la forza ed il sorriso della giornalista lucana Alessandra Bisceglia, scomparsa prematuramente. Ecco i vincitori

Sono Federica Nannetti, Lara Martino e Giuseppe Facchini, i giornalisti che hanno vinto la settima edizione del Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia, rispettivamente nelle sezioni:

“Articoli su agenzie di stampa, quotidiani e periodici”,

“Servizi radio-televisivi”,

“Servizi, articoli, podcast e multimediali sul web”.

Per quanto riguarda i primi classificati:

Federica Nannetti, premiata dal noto giornalista e conduttore, nonché socio fondatore della Fondazione Alessandra Bisceglia, Roberto Giacobbo ha vinto con l’articolo “Luisa Rizzo, la campionessa di droni con atrofia muscolare spinale: così posso volare e sogno il cinema” (edizione di Bologna del Corriere della Sera);

Lara Martino, premiata dal direttore di TV2000, Vincenzo Morgante, si è distinta con il servizio dal titolo “Il nonno di Genny” (Rai Tgr Campania);

Giuseppe Facchini, premiato dal caporedattore della TGR Campania, Oreste Lo Pomo, ha vinto con “Ramini, argento ai mondiali di Paraclimbing: dopo il coma, provo un senso atomico di libertà” (Fanpage).

Ecco i secondi classificati, premiati dal giornalista Fabio Zavattaro, componente della Giuria del Premio:

per la sezione “Articoli su agenzie di stampa, quotidiani e periodici” abbiamo Giacomo Puletti con “La luce dell’arte illumina il nero di Burri anche per i non vedenti” (Il dubbio);

per “Servizi radio-televisivi” c’è Marco Di Vincenzo con “La campionessa di para pole dance” (RSI News);

per la sezione “Servizi, articoli, podcast e multimediali sul web”, Alessandra Lanza con “Senza barriere: la storia di Mohammed” (VD news).

Terzi classificati, premiati sempre da Zavattaro:

per la sezione “Articoli su agenzie di stampa, quotidiani e periodici”, Dario Vito con “Intervista a Simone Mantero, ragazzo cardiopatico e trapiantato di cuore” (Inchiostro);

per “Servizi radio-televisivi”, Andrea Caruso con “La vendemmia dei divinamente abili” (Rai Tgr Campania);

per la sezione “Servizi, articoli, podcast e multimediali sul web”, il lavoro a quattro mani di Davide Giuliani e Giulia Paltrinieri con “Il suono del silenzio” – Q Code Magazine.

Come in ogni edizione, sono stati assegnati riconoscimenti speciali, consegnati da Roberto Giacobbo ad Adriano Biondi per Fanpage, Gabriella Facondo per il programma di TV2000 “Siamo noi” e a Vera Martinella per la sezione di Corriere.it “Sportello Cancro”.

I premi del concorso – dedicato alla memoria dedicato alla memoria di Alessandra Bisceglia, giornalista lucana scomparsa prematuramente il 3 settembre 2008, all’età di 27 anni, in seguito ad una malformazione vascolare rarissima – sono stati consegnati nel corso dell’evento conclusivo che si è tenuto ieri 26 settembre nell’Aula Magna dell’Università Lumsa di Roma.

A fare gli onori di casa, Raffaella Restaino, referente per i rapporti istituzionali della Fondazione e mamma di Alessandra e il papà di Ale, Antonio Bisceglia.

La premiazione è stata preceduta da un corso-convegno dal tema “Il giornalismo e le grandi paure. I media tra allarmismo e corretta informazione” – promosso dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio, dalla Fondazione Alessandra Bisceglia e dall’Università Lumsa – che ha garantito ai partecipanti (cinquanta circa in presenza e 70 da remoto), cinque crediti formativi.

Numerosi gli ospiti e i relatori.

Per i saluti istituzionali sono intervenuti:

Donatella Pacelli, docente Lumsa e vicepresidente della Fondazione Alessandra Bisceglia; Francesco Bonini, rettore della Lumsa; Marcello Cattani, presidente di Farmindustria;

Paola Spadari, consigliera segretaria dell’Ordine nazionale dei Giornalisti;

Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Ecco i relatori del convegno, moderato da Andrea Garibaldi, giornalista e presidente di giuria del Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia:

Mario Morcellini, professore emerito di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi, Università Sapienza di Roma;

Lucia Goracci, inviata Rai; Carlo Chianura, direttore del Master di Giornalismo dell’Università Lumsa;

Mirella Taranto, capo Ufficio stampa dell’Istituto Superiore di Sanità;

Oreste Lo Pomo, caporedattore TgR Campania;

Roberta Serdoz, caporedattrice TgR Lazio;

Giorgio Saracino, giornalista e collaboratore Rai;

Ilaria Beretta, giornalista e collaboratrice di Avvenire.

Al termine del convegno, la fase delle premiazioni, condotta da Roberto Natale, direttore di Rai per la Sostenibilità Esg.

A concludere l’evento, la presidente della Fondazione e sorella di Ale, Serena Bisceglia – che ha ringraziato tutti coloro che hanno consentito la perfetta riuscita dell’evento – e la vicepresidente, Donatella Pacelli.a

