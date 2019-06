Un tour alla scoperta della Basilicata: ecco le tappe di questo gruppo che…

“Promossa dal Comites (Comitati Italiani Estero) della Circoscrizione Consolare Italiana di Zurigo, con il coordinamento logistico della Federazione e Sportello Basilicata in Svizzera, da giovedì 20 a martedì 25 giugno saremo in gita in Basilicata con un gruppo di 30 persone”.

A darne notizia Giuseppe Ticchio componente della Federazione lucana in Svizzera.

Afferma Ticchio:

“In questi ultimi anni, come lucani organizzati in Svizzera abbiamo dato vita a diverse iniziative in territorio elvetico, in collaborazione con le nostre autorità diplomatiche, ambasciata, consolati, comites, stampa svizzera e stampa Italiana in Svizzera, naturalmente con il sostegno della Commissione regionale dei Lucani nel mondo, per presentare ‘MateraBasilicata Capitale Europea della Cultura 2019’.

Tante iniziative che hanno appassionato tanti nostri connazionali, fino a chiederci di organizzare una gita in Basilicata, denominandola Coast to Coast, toccheremo Matera e l’hinterland materano, per poi spostarci a Maratea, Dolomiti Lucane, Lagopesole dove visiteremo il Museo dell’Emigrazione, Monticchio e Potenza.

Il gruppo è formato da nostri connazionali di diverse regioni italiane. Per diversi di loro è la prima volta che vengono cosi a sud, pertanto il nostro compito, come Federazione e come Sportello Basilicata, è lasciare in questi nostri amici un ricordo indimenticabile.

Per far sì che ciò si avveri, auspichiamo accoglienza e collaborazione da parte delle strutture recettive e interesse da parte delle autorità regionali e quelle dei Comuni che visiteremo”.