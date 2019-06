Uomo travolto da un treno: in tilt la tratta che attraversa la Basilicata

Una vera tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi in cui un uomo ha perso la vita.

Sulla linea ferroviaria Paola-Sapri (tra Calabria, Basilicata e Campania) il malcapitato è stato travolto dal Freccia Bianca di Trenitalia partito da Reggio Calabria Centrale e diretto a Roma Termini, nel comune di Praia a Mare.

L’allarme è stato lanciato dai macchinisti del treno.

Sul posto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea e del Comando provinciale di Cosenza.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria per tutti i rilievi del caso.

Da chiarire le cause che hanno determinato il tragico impatto ma non si esclude che la vittima si sia volontariamente lanciata verso il treno in corsa, compiendo l’estremo gesto.

Disagi alla circolazione ferroviaria: vari i ritardi e numerosi convogli soppressi, sostituti poi con servizi bus navetta.