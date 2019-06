Potenza, minacciata di morte e scaraventata a terra davanti al figlio minore: intervenuta la Polizia

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, intensificati su disposizione del Questore di Potenza con l’avvio della stagione estiva, Agenti della Sezione “Volanti” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, collaborati dagli investigatori della Squadra Mobile, hanno proceduto all’arresto in flagranza di un C.R.F. di anni 36, originario di Picerno (Pz), poiché resosi responsabile del delitto di maltrattamenti in danno della ex moglie dimorante in Potenza.

Il pronto intervento della “volante” della Polizia di Stato e del personale specializzato della mobile potentina, è scaturito in seguito alle richieste di aiuto della donna che poco prima, in presenza del figlio minore, era stata minacciata di morte e scaraventata per terra da parte dell’ex marito, riportando lesioni personali refertate presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Carlo.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato associato in regime di arresti domiciliari a disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Potenza.