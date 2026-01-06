“Vicinanza ai lucani in Venezuela”: questa la situzione

“Rivolgo un pensiero di sincera vicinanza ai lucani che vivono in Venezuela alle prese con una situazione particolarmente complessa e incerta che si protrae da tempo e che, in questi giorni, a seguito degli ultimi accadimenti e delle possibili evoluzioni del contesto, ha registrato un ulteriore e preoccupante aggravamento.

Una condizione che incide sulla quotidianità, sulla sicurezza e sulla serenità delle famiglie, molte delle quali mantengono un legame forte e costante con la nostra regione”.

Così il presidente della Commissione dei Lucani nel Mondo e presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.

Il Presidente, dopo i primi contatti già avviati con il referente dell’Associazione Civil Regional Basilicata en Venezuela, Antonio Capasso Miele, sottolinea come le istituzioni regionali seguano con attenzione l’evolversi della situazione, ribadendo l’impegno della Basilicata nel mantenere vivo il dialogo e il rapporto con le comunità lucane all’estero.

Conclude Pittella:

“I lucani nel mondo rappresentano una parte fondamentale della nostra identità collettiva e non verrà mai meno l’attenzione e il sostegno della Regione nei loro confronti, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà”.