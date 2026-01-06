Lotteria Italia 2025 – 2026: pronti per l’estrazione finale? I dettagli

Oggi, 6 gennaio 2026, è il giorno dell’estrazione finale della Lotteria Italia 2025-2026.
L’estrazione dei premi di prima categoria (incluso il primo premio da 5 milioni di euro) avverrà questa sera durante la puntata speciale di “Affari Tuoi” su Rai 1.
Biglietti venduti: Sono stati venduti circa 9,6 milioni di tagliandi, un dato in crescita rispetto all’anno precedente.
Premi giornalieri: L’elenco dei biglietti che hanno già vinto i premi giornalieri comunicati fino a dicembre 2025 è consultabile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Verifica vincite: I numeri vincenti di stasera saranno pubblicati subito dopo l’estrazione sul sito ufficiale Lotteria Italia.
Per l’edizione conclusasi esattamente un anno fa (6 gennaio 2025), i biglietti vincenti di prima categoria sono stati:
- 5 Milioni €: Biglietto T 173756 (venduto a Somaglia, LO);
- 2,5 Milioni €: Biglietto T 378442 (venduto a Roma);
- 2 Milioni €: Biglietto A 125312 (venduto a San Nicola la Strada, CE);
- 1,5 Milioni €: Biglietto C 071644 (venduto a Roma);
- 1 Milione €: Biglietto M 404056 (venduto a Roma).
Per controllare i biglietti delle categorie inferiori o di edizioni passate, è possibile utilizzare lo strumento di verifica automatica inserendo serie e numero del tagliando.
Notizia in aggiornamento.