WWF Potenza contro lavori al Ponte del Diavolo: “Deturpato sito storico di Tolve”

Il WWF Potenza e Aree Interne esprime:
“profondo rammarico per i recenti interventi che hanno compromesso l’integrità paesaggistica e storica del cosiddetto “ Ponte del Diavolo” situato nel territorio di Tolve.
Un area, di valore culturale e naturale, risulta gravemente deturpata da lavori che sembrano ignorare i vincoli di tutela del territorio e dei beni culturali e architettonici.
Il WWF annuncia le seguenti azioni immediate.
Accesso agli atti: Presentazione formale della richiesta di visione dei permessi e delle relazioni tecniche per verificare la legittimità del cantiere.
Richiesta alla soprintendenza di un sopralluogo immediato e congiunto.
Esposto alla Procura: Segnalazione alle autorità competenti per accertare eventuali violazioni delle normative ambientali e paesaggistiche.
Mobilitazione territoriale: Coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni per la salvaguardia del sito.
L’associazione esige il ripristino immediato dello stato dei luoghi e chiarimenti urgenti dalle istituzioni coinvolte”.