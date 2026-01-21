WWF Potenza contro lavori al Ponte del Diavolo: “Deturpato sito storico di Tolve”

Il WWF Potenza e Aree Interne esprime:

“profondo rammarico per i recenti interventi che hanno compromesso l’integrità paesaggistica e storica del cosiddetto “ Ponte del Diavolo” situato nel territorio di Tolve.

Un area, di valore culturale e naturale, risulta gravemente deturpata da lavori che sembrano ignorare i vincoli di tutela del territorio e dei beni culturali e architettonici.

Il WWF annuncia le seguenti azioni immediate.

Accesso agli atti: Presentazione formale della richiesta di visione dei permessi e delle relazioni tecniche per verificare la legittimità del cantiere.

Richiesta alla soprintendenza di un sopralluogo immediato e congiunto.

Esposto alla Procura: Segnalazione alle autorità competenti per accertare eventuali violazioni delle normative ambientali e paesaggistiche.

Mobilitazione territoriale: Coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni per la salvaguardia del sito.

L’associazione esige il ripristino immediato dello stato dei luoghi e chiarimenti urgenti dalle istituzioni coinvolte”.