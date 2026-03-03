A 82 anni dalla strage ferroviaria di Balvano la comunità ricorda le vittime della più grande tragedia ferroviaria d’Italia. Ecco le foto

Oggi, a 82 anni dalla strage ferroviaria di Balvano, ricordiamo insieme le vittime della più grande tragedia ferroviaria d’Italia.

Così scrive l’amministrazione comunale di Balvano che aggiunge:

“Commemorare questo drammatico evento significa ridare voce e dignità a chi è rimasto avvolto nel silenzio, riaffermando che la memoria non è solo un dovere morale, ma anche un atto di responsabilità verso la storia e le future generazioni.

Al termine della cerimonia, presso il Cimitero Comunale, è stato inaugurato il mosaico in ceramica vietrese “Momento in Memoria”: un’opera che, attraverso l’arte e il colore, custodisce e rende eterno il ricordo di chi non fece mai ritorno a casa.

Il Presidente della Pro Loco di San Mango Piemonte ha donato un quadro raffigurante il Treno8017.

Il Gruppo Pensionati Ferrero ha deposto un cuscino floreale in omaggio alle vittime.

Un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per la sua presenza e per la vicinanza dimostrata alla nostra comunità in questa significativa ricorrenza, e a tutte le autorità politiche, civili e militari intervenute.

Si ringraziano inoltre le associazioni locali e campane, i familiari delle vittime e i cittadini dei Comuni coinvolti nella tragedia che, con costante impegno e profondo rispetto, rinnovano ogni anno la loro partecipazione, testimoniando un legame di solidarietà e memoria che il tempo non ha scalfito.

Balvano ricorda.

Balvano non dimentica”.

Ecco le foto della commemorazione.