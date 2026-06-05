L’abbraccio della Basilicata all’Arma dei Carabinieri: è festa per i 212 anni di storia. I dettagli

L’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, parteciperà oggi pomeriggio a Matera alla cerimonia per il 212° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

L’evento rappresenta un momento di vicinanza tra le istituzioni e le donne e gli uomini della Benemerita che operano quotidianamente sul territorio lucano.

Dichiara Latronico:

“Partecipare alle celebrazioni per i 212 anni dell’Arma significa rinnovare il ringraziamento sincero della Regione e dell’intera comunità lucana ad un presidio di legalità insostituibile.

Il valore più grande dei Carabinieri risiede proprio nella loro presenza reticolare, capace di raggiungere ogni singolo comune, dal centro più grande al borgo più piccolo. Questa capillarità rappresenta la prima, fondamentale risposta al bisogno di sicurezza dei cittadini lucani”.

L’esponente della giunta regionale rimarca il ruolo multidimensionale svolto dalle stazioni sul territorio, punti di riferimento non solo operativi ma anche di forte valore sociale.

Aggiunge l’Assessore:

“La presenza costante dell’Arma sul territorio garantisce un’azione continua e integrata.

Una presenza fondamentale per vigilare sul territorio, prevenire i fenomeni di illegalità e reprimere con tempestività i reati laddove si renda necessario.

Alle donne e agli uomini del Comando Provinciale di Matera e di tutta la Basilicata va il nostro profondo riconoscimento per la dedizione, il sacrificio e la rassicurazione sociale che offrono ogni giorno alla nostra popolazione“.