A Marsicovetere raccolta solidale natalizia per aiutare le famiglie del territorio in difficoltà: “raccogliamo pasta, riso, legumi, tonno in scatola, omogeneizzati e biscotti”. L’iniziativa

Il nostro Palazzetto è casa, è comunità, è condivisione.
E anche a Natale può diventare luogo di solidarietà.
C’è una partita che si gioca fuori dal campo, quella fatta di gesti, attenzione e umanità.
Invita l’amministrazione comunale di Marsicovetere:
“Domani pomeriggio, prima durante e dopo il match con Emma Villas Codyeco Lupi Siena, sostieni la RACCOLTA SOLIDALE NATALIZIA organizzata in collaborazione con il Centro di Ascolto San Francesco della Caritas parrocchiale di Villa d’Agri per aiutare le famiglie del territorio in difficoltà.
Raccogliamo beni di prima necessità a lunga conservazione come pasta, riso, legumi, tonno in scatola, omogeneizzati e biscotti.
Porta con te il tuo dono: Insieme, facciamo arrivare il Natale dove serve davvero”.
Ecco la locandina dell’iniziativa.