A Muro Lucano si accende la fede: comunità in festa per la Madonna delle Grazie di Capodigiano! Ecco il programma

Grande attesa a Muro Lucano per le due giornate dedicate alla Madonna delle Grazie di Capodigiano.

Il comitato festa, composto da un gruppo di persone che da sempre si impegnano per la riuscita di questo evento, anche quest’anno sta organizzando e curando ogni dettaglio della festa patrocinata dalla Pro Loco Murese che seguirà ai riti religiosi.

Le funzioni religiose del 2 luglio prevedono:

la Santa Messa che sarà celebrata nella parrocchia “Santa Maria delle Grazie” alle ore 8:00-10:00-11:30 con la benedizione del pane.

Alle ore 18 del 2 luglio ci sarà la processione che seguirà il percorso tradizionale e alle ore 20:00 la Messa Solenne che sarà celebrata nella piazza di Capodigiano da Don Antonio Savone, Vicario episcopale e parroco della Cattedrale di Potenza.

Il primo luglio la piazza di Capodigiano accoglierà “Gli sballati” con Dj set e vocalist oltre alla splendida voce di Thera che si esibiranno a partire dalle ore 21:30.

Il due luglio alle ore 21:30 si potrà assistere al concerto di Nino Esposito, cover di Nino D’Angelo.

Dichiara Michele Veneziano:

“Siamo tutti molto devoti alla Madonna delle Grazie che da anni fa parte del comitato festa e cerchiamo ogni anno di mantenere in vita questa tradizione nonostante le difficoltà burocratiche e il duro lavoro che c’è dietro a questo evento ma non demordiamo, alimentati dalla forza della fede e dall’amore per la nostra Comunità”.a

