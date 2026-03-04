A Potenza furti, maltrattamenti e atti persecutori! I provvedimenti del Questore

Nel mese di febbraio 2026 sono stati emessi dal Questore della provincia di Potenza, Raffaele Gargiulo, 2 provvedimenti di “divieto di ritorno”, 2 proposte di sorveglianza speciale, 2 ammonimenti e 3 “avvisi orali” nei confronti di altrettante persone dedite alla commissione di reati.

In data 03.02.2026 a Potenza, due persone di nazionalità rumena venivano trovate in possesso di merce alimentare di vario genere asportata poco prima da due esercizi commerciali del capoluogo, come da querela sporta dai responsabili delle attività commerciali vittime del suindicato furto e per tali motivi, venivano deferite alla competente A.G. per i reati p. e p. dagli artt. 624 e 648 c.p. (furto e ricettazione).

Ad entrambe è stato intimato di lasciare il territorio del comune di Potenza e non farvi più ritorno per la durata di anni 4.

Nell’ambito della prevenzione dei reati cosiddetti di genere, sono state emesse 2 proposte di sorveglianza speciale nei confronti di autori di reati rientranti nel codice rosso.

I destinatari delle proposte, entrambi residenti in provincia, sono indiziati del delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei loro familiari.

Per loro è stata richiesta rispettivamente la sorveglianza per la durata di anni uno ed anni due con divieto di avvicinamento alle persone offese con l’aggiunta del braccialetto elettronico di controllo.

Sempre nell’ambito della violenza di genere sono stati emessi 2 ammonimenti nei confronti di due persone residenti in provincia per atti persecutori commessi nei confronti rispettivamente della ex compagna e di un conoscente.

Sono stati, infine, emessi 3 provvedimenti di “avviso orale” da parte del Questore, nei confronti di tre persone che hanno manifestato, nel corso degli anni, un’attitudine a commettere reati, annoverando a loro carico precedenti di polizia per reati commessi contro la persona, il patrimonio, la famiglia, in violazione della normativa sugli stupefacenti ed altro.