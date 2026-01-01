A Potenza il freddo non ha fermato i fan di Alex, uno dei talenti lanciato Amici. C’eravate?

È stata una mezzanotte con il freddo: il termometro ha seganto -4 a Potenza (il più gelato d’Italia tra i capoluoghi di regione) e sul -1 a Matera.

Anche per questo c’è chi ha contato sulla buona musica per scaldarsi un po’.

Nella città dei Sassi, come da anticipazioni di rainews, la capienza massima era fissata a cinquemila spettatori per assistere al concerto in piazza Vittorio Veneto.

Il Programma ha preso il via dalle 21 con band e artisti locali fino al conto alla rovescia verso il nuovo anno.

Intorno allo scoccare del 2026 è atteso sul palco l’ospite d’eccezione: Coez, tra gli artisti più amati della scena pop-rap italiana.

Al termine del suo live, il dj set a cura di Skrezio.

A Potenza l’appuntamento era in piazza Mario Pagano.

Qui il nome più importante era quello di Alex Wyse, cantante 25enne noto per le participazioni al programma Amici e – nella sezione nuove proposte – all’ultimo festival di Sanremo.

Dalle 22 30 fino alle 3 del mattino è stato lui a far divertire giovani e meno giovani, preceduto e seguito da un dj set e dalla Love Generation Novanta, festa musicale a tema dedicata alla produzione di quel decennio.

Voi c’eravate?