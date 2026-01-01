Potenza, chiusura di questo impianto di scale mobili: “Disagi significativi”. Questa la proposta

“Una situazione che potrebbe generare disagi significativi per cittadini, pendolari, studenti e utenti provenienti da numerosi comuni della Basilicata”.

Così, in una nota riportata da ansa, il consigliere regionale della Basilicata e segretario cittadino di Potenza di Forza Italia, Fernando Picerno, “interviene sulla chiusura dell’impianto di scale mobili” che a Potenza collega viale Marconi a piazza XVIII agosto.

Secondo Picerno:

“Il sistema delle scale mobili di Potenza rappresenta un’infrastruttura strategica per la mobilità urbana e non solo.

Si tratta di un servizio di fatto sovracomunale, utilizzato quotidianamente da persone che raggiungono il capoluogo per lavoro, studio, sanità e servizi amministrativi.

La loro chiusura incide negativamente sull’accessibilità della città e sull’efficienza complessiva del sistema dei trasporti“.

Il consigliere “richiama inoltre la legge regionale di sua iniziativa, la numero 35 del 2025, che prevede contributi a favore dei Comuni lucani sui cui territori insistono servizi di rilevanza sovracomunale, il cui obiettivo è proprio sostenere i maggiori costi di gestione e manutenzione di infrastrutture strategiche.

Alla luce delle difficoltà emerse nella città capoluogo ho chiesto al presidente della Regione, Vito Bardi, di valutare un incremento dei fondi previsti dalla norma richiamata, così da mettere il Comune di Potenza, quello di Matera e gli altri circa 25 comuni interessati nelle condizioni di garantire continuità ed efficienza dei servizi.

Parallelamente mi sono fatto promotore presso l’Assessorato regionale competente della Regione Basilicata di una proposta concreta in vista della redazione del prossimo Piano Regionale dei Trasporti.

Ho chiesto che per la città di Potenza venga prevista l’introduzione di un biglietto unico integrato che comprenda sia l’utilizzo delle scale mobili sia il servizio di autobus di linea.

Un sistema tariffario integrato infatti consentirebbe una migliore organizzazione del trasporto pubblico locale, favorirebbe l’uso dei mezzi collettivi e permetterebbe di ottimizzare e razionalizzare le risorse economiche disponibili.

Ritengo che una visione moderna e integrata della mobilità urbana sia fondamentale per il futuro del capoluogo e dell’intera regione: un trasporto pubblico efficiente e coordinato è strumento essenziale per sostenere il ruolo di Potenza, ridurre i disagi per i cittadini e costruire una Basilicata più accessibile, funzionale e attenta ai bisogni reali delle comunità“.