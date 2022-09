A Potenza in questa piazza “marmi spaccati, bottiglie rotte e scritte sui muri sono normalità. Questo ci meritiamo?”. Ecco le foto

Purtroppo a Potenza continuano gli atti vandalici.

Dopo la segnalazione di alcune settimana fa, torna a far parlare di sé Piazza Martiri delle Foibe.

Pochi giorni dopo, un nostro lettore reclama la necessità di maggiori controlli.

La Piazza, come in molti sapranno, è stata realizzata come punto di ritrovo per bambini e ragazzi ma da qualche tempo è diventata un serio pericolo per la loro incolumità a causa di grosse lastre di pietra staccatesi dal parapetto.

Ancora appelli giungono alla nostra Redazione che, di seguito, riportiamo:

“La Piazza sembra sia caduta nel dimenticatoio: neppure il buon senso di rimuovere i residui di marmo spaccati.

Questa mattina, invece, sono state ritrovate bottiglie rotte e disseminate in terra.

Se non si interviene subito ci sarà sempre un crescente decadimento: infatti, le scritte sui muri sono diventate normalità.

Da parte dei residenti emerge un forte senso di frustrazione in quanto le ripetute segnalazioni non hanno portato alcun frutto.

Questo ci meritiamo?”.

Ecco le foto.

