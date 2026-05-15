Potenza, milioni per le strade provinciali dopo il maltempo: ecco i dettagli

Le Province di Potenza e Matera potranno avviare gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi urgenti sulla viabilità provinciale colpita dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 28 marzo scorso.

È quanto stabilito nella nota firmata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, indirizzata ai presidenti delle due Province e condivisa con l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Pasquale Pepe, nell’ambito dell’attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 4 maggio 2026.

Le opere saranno inserite tra quelle prioritarie del Piano degli interventi urgenti da trasmettere alla Protezione civile nazionale, insieme alle somme urgenze già realizzate o segnalate dalle Province stesse e dai Comuni interessati dagli eventi calamitosi.

Nel frattempo, le amministrazioni provinciali potranno adoperarsi per accelerare le procedure operative ed eseguire i lavori, nelle more della formale individuazione delle Province quali soggetti attuatori da parte del Commissario delegato.

Sottolinea il presidente della Regione Basilicata e commissario delegato, Vito Bardi:

“Parliamo di interventi indispensabili per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo.

In diversi comuni la chiusura o il danneggiamento delle strade provinciali ha prodotto gravi ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti intercomunali.

Era quindi necessario mettere immediatamente le Province nelle condizioni di predisporre tutti gli atti utili ad accelerare l’avvio dei lavori”.

Il percorso è stato definito nel corso della riunione tenutasi il 7 maggio scorso presso la Direzione generale Infrastrutture della Regione Basilicata, durante la quale sono stati condivisi con le Province gli elenchi degli interventi ritenuti prioritari.

Per la Provincia di Potenza il quadro comprende sia opere di somma urgenza già eseguite sia ulteriori interventi urgenti su numerose arterie provinciali interessate da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali, in territori che vanno dal Vulture-Melfese all’area del Lagonegrese, dalla Val d’Agri al Potentino.

Analoga attività riguarda la Provincia di Matera, con interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della viabilità provinciale in diversi comuni dell’area jonica, della collina materana e dell’entroterra, interessati dagli eventi meteorologici delle scorse settimane.

Per il momento il Piano troverà copertura finanziaria nell’ambito delle risorse pari a 5 milioni di euro assegnate alla Regione Basilicata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2026, finalizzate ai primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi calamitosi.

La successiva ordinanza commissariale autorizzerà inoltre il ricorso alle deroghe previste dalla normativa emergenziale, consentendo una più rapida esecuzione degli interventi programmati.

Dice l’assessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe:

“L’obiettivo è intervenire con rapidità e concretezza per restituire piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite.

La Regione continuerà a coordinare le attività con le Province e con la Protezione civile affinché le comunità interessate possano tornare quanto prima a condizioni di normalità, tutelando sicurezza, mobilità e continuità dei servizi essenziali”.