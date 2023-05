A Potenza in scena un classico senza tempo grazie a questi studenti! Ecco le foto

Grande successo per gli alunni della classe I Secondaria di I Grado dell’I.C. Luigi La Vista che hanno messo tempo, cuore e passione – quindi cura – per un anno intero in un percorso formativo, aggregativo e laboratoriale, prima di arrivare al debutto di giovedì 25 Maggio presso il Cineteatro Principe di Piemonte di Potenza, mettendo in scena uno spettacolo tratto dal capolavoro di Collodi, “Pinocchio – Storia di un Burattino”.

Regista e sapiente coordinatrice degli alunni e delle alunne è stata la Prof.ssa Macchia che, con il supporto dei docenti di strumento e dell’Orchestra Musicale IC La Vista, ha cooperato per mettere in scena non solo un originale e toccante viaggio attraverso temi come la sofferenza, la tentazione e il perdono, ma anche e soprattutto un percorso di aggregazione tra i nostri ragazzi.

È stato un vero spettacolo vissuto pienamente con le famiglie, la magia di alunni e docenti che imparano a stare insieme dopo anni difficili, in cui tutti sono sullo stesso piano, in cui ognuno impara a donare sé stesso e una parte del proprio tempo all’altro, e ad entrarvi in relazione.

Ancora una volta i “nostri” ragazzi ci hanno saputo insegnare che, tagliati i fili delle nostre schiavitù, possiamo credere che si possa crescere consapevolmente, senza rimanere presuntuose teste di legno; che bisogna provare e riprovare sperando che funzioni; che importante è il prendersi cura e dare amore alla vita.

Il tutto reso possibile grazie alla grande cooperazione nella comunità educante dell’I.C. La Vista.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)