A Potenza la Via Crucis per la Pace. Il programma

Si terrà mercoledì 18 marzo a Potenza la “Via Crucis per la pace”, promossa dall’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo insieme alla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali.

Il ritrovo è fissato alle ore 19.30 presso la Chiesa di Santa Lucia, da cui partirà il cammino nel centro storico fino alla Cattedrale.

Quest’anno l’appuntamento si inserisce in un contesto segnato da numerosi conflitti nel mondo e intende essere un forte momento di preghiera e riflessione.

Le meditazioni accompagneranno i fedeli lungo le 14 stazioni, dando voce alle sofferenze dei popoli colpiti dalla guerra e invocando il dono della pace .

«La Via Crucis – ha detto l’Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo Monsignor Davide Carbonaro che presiederà la Via Crucis – ci ricorda che Cristo porta su di sé il dolore dell’umanità ferita.

Oggi più che mai siamo chiamati a diventare artigiani di pace, disarmando i cuori e scegliendo la via del dialogo, perché nessun

popolo sia più condannato alla violenza e alla paura».

Di seguito la locandina con i dettagli.