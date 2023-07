A Potenza l’ultimo saluto alla piccola Evelina, scomparsa a soli 6 anni

Potenza continua a piangere la piccola Evelina, la bimba di origine ucraina che a soli 6 anni, è stata investita da un’automobile mentre era a bordo di un monopattino.

L’incidente si è verificato nel Rione Lucania.

In gravissime condizioni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo.

Qui purtroppo la piccola non ce l’ha fatta.

Questa sera in suo ricordo è stata organizzata dal Comitato di Quartiere, una fiaccolata.

Il corteo è partito dal piazzale antistante la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore per proseguire per le strade del quartiere ed arrivare nel Campetto di calcio a 5 di Parco Tre Fontane, per un momento di raccoglimento.

L’ultimo saluto ad Evelina si terrà domani mattina alle ore 10:00 nella Parrocchia di San Giuseppe.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tristissima perdita.

