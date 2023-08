A Potenza “’Quelli che credettero’: Memoria e mito dell’insurrezione lucana del 1860. L’evento in programma

“Quando la memoria diventa mito fondativo di un’identità regionale e un evento di peculiare portata e rilevanza si trasforma in una delle basi dell’essere lucani.

L’insurrezione lucana del 1860 finalmente esaminata alla luce dei documenti ufficiali e il lungo processo per cui, nel primo cinquantenario dello Stato unitario, essa divenne motivo d’orgoglio e rivendicazioni politiche per la classe dirigente lucana.

Un libro che non rinuncia al rigore metodologico, ma con un occhio attento alla divulgazione storica.”

Salvatore Iannarelli, presidente del Movimento d’impegno civico We Love Potenza, invita tutta la cittadinanza presso il chiostro della Chiesa di San Michele, in via Pretoria, per il prossimo venerdì 25 agosto 2023 ore 19:00 in occasione della presentazione del libro “Quelli che credettero”, realizzato da Antonio D’Andria e Antonio Cecere, edito da Valentina Porfidio Editore.

L’iniziativa principierà con i saluti del Presidente di We Love Potenza, organizzatrice dell’iniziativa culturale, il quale introdurrà i temi oggetto della discussione serale e metterà in relazione il motivo storico generale con l’omologo locale e potentino.

In seguito interverranno gli autori Antonio d’Andria, Dottore di Ricerca in Storia dell’Europa Mediterranea dall’Antichità all’Età Contemporanea e blogger, ed Antonio Cecere, Dottorando della Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino, i quali approfondiranno il mito e gli eventi storici del 1860 lucano.

Il dialogo sarà moderato da Valeria Capobianco, vice-presidente di We Love Potenza nonché Dottoressa magistrale in Scienze Storiche.

L’evento si colloca, infatti, all’interno del filone di iniziative che il Movimento d’impegno civico ha deciso di dedicare alla Potenza storica, per valorizzare i principali accadimenti riguardanti la città.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)