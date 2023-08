A Potenza due importanti iniziative dei Servizi Sociali. Ecco i dettagli

Mercoledì 23 Agosto 2023, alle ore 12:00, presso il Palazzo della Cultura ubicato in Via Cesare Battisti a Potenza, si terrà la conferenza stampa di presentazione del “Servizio di Pronto intervento sociale” e del “Servizio di Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta e Azioni del Centro Servizi per il contrasto alla povertà”.

E’ quanto comunica Fernando Picerno, assessore alle politiche sociali del Comune di Potenza.

L’ Ambito Sociale Territoriale della Città di Potenza ha candidato, e si è vista finanziate, due importanti iniziative dei Servizi Sociali, in risposta all’Avviso Pubblico 1/2021 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU, come individuati nell’ambito del Pon Inclusione (FSE 2014-2020) Asse 6 – Avviso pubblico 1/2021, e del PrInS Interventi di contrasto agli effetti del Covid-19 (REACT-EU).

Le iniziative ammesse a finanziamento sono quelle del:

Servizio di Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta e Azioni del Centro Servizi per il contrasto alla povertà, quali azioni integrate volte al contrasto della povertà nelle sue diverse espressioni, affrontate attraverso azioni interventi integrati ed incentrati sulla condivisione della presa in carico, in una logica di rete e di gestione unica del caso;

Pronto Intervento Sociale (PrInS), quale risposta organizzativa all’esigenza di razionalizzare e velocizzare gli interventi legati a situazioni di particolare gravità e urgenza, che si presentino al di fuori degli orari di apertura dei Servizi sociali del Comune di Potenza e che abbiano le caratteristiche dell’emergenza.

Precisa l’Assessore Picerno:

“L’attivazione di queste iniziative ci garantisce la possibilità di garantire interventi ancora più tempestivi, e di rispettare i Livelli essenziali delle prestazioni sociali – LEPS, delineati dal legislatore nazionale.

L’impegno, infatti, è quello di implementare i servizi sul territorio, attraverso il potenziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi, in ossequio alle previsioni normative in materia di diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini italiani.

Un percorso che nasce nella fase di definizione dei contenuti in termini di implementazione di servizi e allocazione delle risorse del Piano Sociale di Zona 2022 -2024 dell’Ambito territoriale sociale della Città di Potenza, proprio per assicurare un facile accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie di pregio, così da favorire risposte ai fabbisogni di tutti cittadini.

L’imminente avvio dei due Servizi erogati territorialmente è un’ulteriore conferma del fatto che il Piano Sociale di Zona 2022 -2024 dell’Ambito territoriale sociale della Città di Potenza rappresenta la dimensione ottimale per la programmazione di indirizzi generali e la definizione dei conseguenti obiettivi di sviluppo del sistema degli interventi sociali e sociosanitari.

Un risultato raggiunto grazie al continuo e proficuo confronto tra gli uffici e gli enti del terzo settore; i due servizi saranno rispettivamente gestiti dalla Ditta Società Cooperativa Sociale Pluservice e dalla Società Cooperativa Sociale Nasce un Sorriso”.

Interverranno alla conferenza stampa:

il Sindaco della città di Potenza Mario Guarente,

l’Assessore alle Politiche Sociali, Fernando Picerno,

i Soggetti gestori del Servizio di pronto Intervento Sociale e del Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta e Azioni del Centro Servizi per il contrasto alla povertà.

L’Amministrazione ha invitato Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Potenza.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)