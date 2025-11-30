A Potenza tre appuntamenti dal tema: Tumore al seno Prevenzione, Rinascita e Cura del sé. Questi gli incontri gratuiti

Presso il Polo Bibliotecario di Potenza Via Don Minzoni sono in programma tre appuntamenti dal tema: Tumore al seno Prevenzione, Rinascita e Cura del sé.
Il ciclo di incontri è a cura dell’Avv.ta Francesca Sassano.
L’ingresso è libero.
Gli appuntamenti seguiranno il seguente calendario:
- 12 Dicembre 2025 ore 16:30
TERAPIA DEL DOLORE E INCIDENZA DELL’ALIMENTAZIONE
Dott William Raffaeli Presidente Fondazione ISAL ETS , Istituto per la ricerca sul dolore
Dott Domenico Bilancia Direttore Del Dipartimento oncologico AOS San Carlo
Dott.ssa Maria Carmela Padula Biologa Nutrizionista
- 16 Gennaio 2026 ore 16:30
CURA DELLE NEOPLASIE CON LA MEDICINA INTEGRATA
Direttore del CROB Dott. Massimo De Fino
Dott.ssa Grazia Marino Dirigente Medico presso la UOC di Chirurgia Senologica dell’IRCSS CROB di Rionero in Vulture;
Dott.ssa Francesca Sanseverino Dirigente Medico UOC di Ginecologia dell’IRCSS CROB di Rionero in Vulture;
Dott. Giovanni Pace , scienze motorie, esperto di ginnastiche psicofisiche orientali.
- 13 Febbraio 2026 ore 16:30
ESTETICA E BENESSERE PSICOOGICO
Dott Renato Maffione Psichiatra e Psicoterapeuta
Dott.ssa Rosa Grippa Podologa
Maria Elisabetta Grassano, Specialista in Estetica Oncologica Apeo.
Ecco la locandina con il riepilogo degli eventi.