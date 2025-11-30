ULTIME NEWS

Festival di Sanremo: la cantante di Pignola Arisa è tra i big ammessi sul palco dell’Ariston! In bocca al lupo

30 Novembre 2025

La Basilicata calcherà il Festival di Sanremo con due artisti lucani: Chiello e Arisa!

Carlo Conti ha annunciato oggi i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026.

La prossima edizione del Festival è quasi alle porte, si terrà infatti dal 24 al 28 febbraio.

Sono ben 30 i cantanti in gara a Sanremo 2026, tra i quali spiccano (come già annunciato) quello della nostra artista di Pignola Arisa e quello di Chiello, cantante di Venosa.

Questo l’elenco completo dei protagonisti della prossima edizione del Festival:

  • Tommaso Paradiso
  • Chiello
  • Serena Brancale
  • Fulminacci
  • Ditonellapiaga
  • Fedez e Masini
  • Leo Gassmann
  • Sayf
  • Arisa
  • Tredici Pietro
  • Sal Da Vinci
  • Samurai Jay
  •  Malika Ayane
  • Luché
  • Raf
  • Bambole di Pezza
  • Ermal Meta
  • Nayt
  • Elettra Lamborghini
  • Michele Bravi
  • J-Ax
  • Enrico Nigiotti
  • Maria Antonietta E Colombre
  • Francesco Renga
  • Mara Sattei
  • LDA e Aka7ven
  • Dargen D’Amico
  • Levante
  • Eddie Brock
  • Patty Pravo

Non resta che augurare i nostri migliori in bocca al lupo ai due artisti che rappresenteranno la Basilicata sul palco dell’Ariston.