A Potenza un libro “capace di parlare sia agli entusiasti delle nuove tecnologie, sia ai critici più severi”. Ecco l’iniziativa

Venerdì 11 Aprile alle ore 17:00, la Sala conferenze del Polo bibliotecario di Potenza ospiterà un confronto tra gli autori del libro “L’Intelligenza Artificiale e i suoi fantasmi. Vivere e pensare con le reti generative”, edito da Erickson.

Questi i due scrittori:

Stefano Moriggi è Professore associato di Cittadinanza digitale e di Società e contesti educativi digitali presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ed è membro della McLuhan Foundation (Toronto);

Mario Pireddu è Professore associato di Tecnologie per la formazione e di Apprendimento in rete e gestione della conoscenza presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, dove è stato Delegato per l’Innovazione nella Didattica.

Acuti interpreti della rivoluzione tecnologica e abili divulgatori, i due autori ripercorrono la storia che conduce alle attuali reti generative, fatta di idee, scoperte, illusioni, primavere e inverni della ricerca, fantasmi concettuali, entusiasmi e risultati che sino a pochi anni fa venivano visti come esclusivo appannaggio di racconti e film di fantascienza.

In un percorso che da Giordano Bruno a Pac Man attraversa l’evoluzione delle Intelligenze Artificiali e delle reti generative, viste spesso come “scatole nere” di risposte prive di spiegazioni, gli autori mettono in luce la complessità e i miti che le circondano, con l’obiettivo di sfatare i tanti pregiudizi che le circondano.

Il denso e agile libro che sarà al centro della discussione è una guida utile tanto per gli entusiasti delle tecnologie emergenti quanto per i critici scettici, in quanto presenta in modo accessibile e rigoroso l’utilizzo e le implicazioni delle reti neurali, fornendo una visione critica e approfondita della creatività amplificata dalle tecnologie.

Il dibattito sarà introdotto e moderato da Luigi Catalani, Direttore della Biblioteca nazionale di Potenza e professore a contratto di Informatica umanistica e cultura digitale presso l’Università degli Studi della Basilicata.

Ecco la locandina dell’iniziativa.