A Potenza un’occasione per riflettere sulla figura di Alcide De Gasperi: l’evento in programma

Il 28 marzo presso il Polo Bibliotecario di Potenza si terrà, a partire dalle ore 10.00, l’incontro dal titolo “Alcide De Gasperi. Interviste dal 1944 al 1954”, promosso dalla Fondazione De Gasperi in collaborazione con l’Associazione degli ex parlamentari e consiglieri regionali di Basilicata e con il Polo Bibliotecario.

L’iniziativa intende offrire un’occasione di riflessione approfondita sulla figura di Alcide De Gasperi, protagonista centrale della ricostruzione democratica dell’Italia nel secondo dopoguerra e tra i principali artefici del progetto europeo.

Attraverso l’analisi delle sue interviste, comprese tra il 1944 e il 1954, emergeranno il profilo umano, la visione politica e la tensione morale di uno statista che ha saputo coniugare realismo politico e saldi principi democratici.

Dopo i saluti istituzionali di Luigi Catalani, direttore della Biblioteca Nazionale, e di Aldo Michele Radice, presidente dell’Associazione ex Consiglieri regionali e parlamentari di Basilicata, i lavori entreranno nel vivo con gli interventi di Luigi Ballini, che approfondirà l’azione governativa di De Gasperi, di Antonio Boccia, che analizzerà la figura politica del leader democristiano, e di Gianni Pittella, che ne metterà in luce il ruolo nel processo di integrazione europea.

Il giornalista Giovanni Fasanella offrirà inoltre una lettura critica del contesto storico attraverso il suo lavoro di ricerca.

L’incontro si propone non solo come momento di approfondimento storico, ma anche come occasione per interrogarsi sull’attualità del pensiero degasperiano: il rapporto tra etica e politica, la costruzione di istituzioni solide, il ruolo dell’Europa e la responsabilità delle classi dirigenti.

Seguirà un dibattito con il pubblico, mentre le conclusioni saranno affidate all’on. Giampaolo D’Andrea.

L’incontro sarà coordinato e moderato dall’on. Gianfranco Blasi.

In un tempo segnato da profonde trasformazioni e nuove sfide per le democrazie europee, la figura di De Gasperi si conferma un punto di riferimento imprescindibile per comprendere le radici della Repubblica italiana e per riflettere sul futuro dell’Europa.