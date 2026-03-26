Potenza, al “Leonardo Sinisgalli” conclusa la Settimana del Donacibo: “i numeri parlano chiaro, siete stati incredibili!”. I dettagli

All’Istituto Comprensivo “Leonardo Sinisgalli” di Potenza si è conclusa la Settimana del Donacibo.
Ottima la risposta dei cittadini!
Commenta l’Istituto:
“Un grazie immenso per il vostro cuore!
Si è conclusa la Settimana del Donacibo e i numeri parlano chiaro: siete stati incredibili!
Ogni pacco di pasta, ogni barattolo e ogni confezione raccolta non è solo cibo, ma un messaggio di speranza e vicinanza per chi sta attraversando un momento difficile.
Grazie per aver scelto di donare e per aver reso questa settimana un vero successo di solidarietà”.