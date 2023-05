A Rotonda festa in piazza per celebrare i 25 anni del “Centro di Servizio al Volontariato Basilicata”! Ecco i dettagli

Il CSV Basilicata (l’Associazione di Associazioni che gestisce il Centro di Servizio al Volontariato) compie 25 anni!

L’associazione spiega:

“Tanta la strada percorsa da quel lontano 1998 insieme ai volontari, alle Associazioni, alle Istituzioni del territorio e ai cittadini, in un lungo cammino fatto di eventi, scambi, momenti di riflessione e crescita, di quell’“unione che fa la forza” per superare periodi di crisi, come quello che, negli ultimi anni, ci ha tenuti distanti dai territori, seppur vicini nella volontà di ricominciare.

Proprio dai territori il CSV Basilicata vuole ripartire, con il ciclo di eventi “Festa in piazza, animare i territori”, che si terranno in alcuni comuni della regione, nel periodo tra Maggio e settembre, per festeggiare l’importante ricorrenza e ripercorrere insieme il cammino percorso in questo quarto di secolo.

L’intenzione è quella di promuovere il lavoro di rete, mediante momenti di condivisione e partecipazione in presenza, che spesso, complice anche l’arrivo della bella stagione, si svolgeranno nelle piazze, da sempre luoghi di aggregazione e scambio.

Si comincerà il prossimo 13 maggio con Rotonda.

Dalle ore 10.00 alle 13.00, in piazza Vittorio Emanuele, i volontari incontreranno studenti e cittadini, raccontando storie ed esperienze e diffondendo materiale informativo sulle attività che le Associazioni svolgono sul territorio e che talvolta non sono conosciute come dovrebbero.

Nel pomeriggio, dalle 15.30, sempre in piazza Vittorio Emanuele, si terrà la tavola rotonda “Animare le comunità: il ruolo del volontariato nella salvaguardia e sviluppo del territorio”.

In apertura, i saluti di:

Antonio Bronzino – Presidente del CSV Basilicata,

Rocco Bruno – Sindaco di Rotonda,

Don Gianni Forte – Parroco di Rotonda,

Silvestro Di Sanzo – Presidente dell’Associazioni “I Ritunnari”.

Seguirà un momento di confronto sul tema, con gli interventi di:

Lorenzo Santandrea – Dirigente scolastico,

Antonio Mosè Troiano – Consigliere del Parco Nazionale del Pollino,

Egidio Ciancio – Vice Presidente Vicario del CSV Basilicata,

il Comandante della Stazione Carabinieri Parco del Pollino, Angelo Ferdinando.

Coordinerà gli interventi Loredana Albano – Consigliera del Direttivo del CSV Basilicata e giornalista.

Nella seconda giornata di festa, il CSV Basilicata si sposterà a Grassano.

Il prossimo 20 Maggio, dalle 10.00 alle 12.00, in piazza Purgatorio, sarà la volta delle Associazioni del territorio materano che incontreranno studenti e cittadini per raccontarsi e presentare le loro attività.

Dalle 16.00, nella cornice di palazzo Materi, si terrà la tavola rotonda sul tema complesso e quanto mai attuale “Spopolamento ed emigrazione: la fine delle nostre comunità?”.

Il programma dettagliato della seconda giornata e le date di quelle successive saranno aggiornati sul sito del CSV Basilicata.

La partecipazione di tutti sarà un’occasione per ritrovarsi e trascorrere del tempo insieme, per sottolineare ancora di più la varietà e l’unicità dei territori della Basilicata e il contributo prezioso che ciascuno di essi può dare allo sviluppo di una regione piena di opportunità da cogliere e patrimonio da valorizzare”.

Ecco la locandina degli eventi in programma a Rotonda.

