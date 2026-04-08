A Rotonda un viaggio tra storia, mito e tradizione con la presentazione del romanzo “L’ultima Janara” di Pasquale Rosati. L’evento in programma

Un viaggio tra storia, mito e tradizione prenderà vita a Rotonda con la presentazione del romanzo “L’ultima Janara” di Pasquale Rosati.

L’incontro è previsto per il 25 Aprile 2026 alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze MU.Ge.Pa.

L’evento vedrà il dialogo con l’autore insieme al prof. Silvestro Di Sanzo, con accompagnamento musicale a cura di Giuseppe La Gamma.

L’iniziativa è promossa con il supporto della Biblioteca Rocco Scotellaro e del Museo Geologico Paleontologico ed Archeologico di Rotonda ed è aperta al pubblico.

Ecco la locandina dell’evento.