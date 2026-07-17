Mountain Bike: tutto pronto per la 20ª Coppa Città di Paterno. Il programma

Entra nel vivo la 20ª edizione della Coppa Città di Paterno, curata nei minimi dettagli dalla Loco Bikers.

La manifestazione perpetua una felice tradizione alla quale non vorranno mancare tutti i praticanti di mountain bike, specialità cross country, per un totale di circa 100 iscritti.

La gara, in programma a Paterno domenica 19 luglio, sarà infatti la terza del circuito regionale Lucus Ameni e avrà validità anche per il circuito XC del Sud, a carattere interregionale, coinvolgendo manifestazioni tra Campania e Calabria. Contemporaneamente, l’evento sarà valevole per il campionato regionale FCI Basilicata con la vestizione delle relative maglie per le categorie under 23, élite e amatori.

Il percorso, un anello di 5 chilometri, è lo stesso dell’edizione precedente e si snoda sul versante est del paese, attraversando il centro storico, le colline adiacenti e il fiume Agri.

Tre i punti nevralgici da tenere d’occhio: la salita Chiesa Madre in pavé con pendenza media di oltre il 20%; il single track e la salita Giardini, a cui segue una dura salita mista tra lastricato e fuoristrada; infine il single track di Raia Carboni, che si sviluppa attraverso le stradine e le scalinate del quartiere. Per la sola categoria G6 (nati nel 2014) è prevista una versione ridotta del tracciato, di non oltre 3 chilometri.

Il ritrovo è fissato per le 14:00 in piazza Isabella Morra, con partenza alle 16:00 da via Giustino Fortunato.

La Coppa Città di Paterno gode del supporto del Comune di Paterno, della Pro Loco Terra dei Padri – Paterno e di un pool di sponsor locali, indispensabili per l’ottima riuscita di questa importante manifestazione.