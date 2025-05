A Satriano di Lucania omaggio alla leggenda della musica mondiale, Bob Dylan! Ecco l’appuntamento

L’Associazione Sinergie Lucane, con il prezioso patrocinio del Comune di Satriano di Lucania e della Giunta della Regione Basilicata, è lieta di annunciare un evento musicale straordinario: “Le note del Melandro”, un concerto interamente dedicato alla leggenda della musica mondiale, Bob Dylan.

L’appuntamento è fissato per domenica 1° giugno 2025, alle ore 19:30, presso il suggestivo Teatro Anzani di Satriano di Lucania. L’ingresso sarà libero, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a questa celebrazione della musica d’autore.

Il cuore pulsante dell’evento sarà il progetto musicale ideato da Appennine Americoustics, che guiderà il pubblico in un affascinante percorso attraverso le canzoni più iconiche di Bob Dylan.

Non solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio che includerà un’introduzione approfondita alla storia della canzone americana, esplorando le radici che hanno nutrito il genio del cantautore e musicista statunitense.

Come sottolineano gli organizzatori, “perché pensiamo che valga davvero la pena, oggi e sempre, parlare di Dylan, suonare Dylan, cantare Dylan”.

Appennine Americoustics è un progetto nato con l’intento di reinterpretare la grande tradizione musicale americana, abbracciando le ballate inglesi e irlandesi e transitando attraverso il blues afroamericano e il blues della West Coast, offrendo una prospettiva unica e coinvolgente sul panorama musicale che ha influenzato generazioni.

La serata si aprirà con una breve conferenza introduttiva intitolata “Singing for my rights” (“Cantando per i miei diritti”), che anticiperà il concerto “Desire on the tracks”.

A esibirsi saranno i talentuosi musicisti degli Appennine Americoustics: Tiziano Mazzoni (voce solista), Francesco Bocciardi (lap steel guitar e dobro), Luigi Giuliani (voce e violino), Andrea Marianelli (basso elettrico e contrabbasso) e Marco Soldaini (batteria).

L’evento sarà presentato da Enzo Restaino, conduttore radiofonico e ideatore di IpnoticaTV.

I saluti istituzionali saranno a cura dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco di Satriano di Lucania, Paola Faggiano (Presidente Sinergie Lucane), Yvette M. Marchand (organizzatrice), Alberto Barra (ideatore e organizzatore), Patrizia Gagliardi (Gesa srl) e Giovanna e Antonella Romaniello (LUETEB).

L’Associazione Sinergie Lucane desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Banca Monte Pruno e a tutti i partner che, “con il loro costante supporto, rendono possibile la realizzazione di eventi culturali di tale portata”.

Non mancate a questa imperdibile serata dedicata alla musica e alla poesia di Bob Dylan.