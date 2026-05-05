Ospedale di Potenza “esempio di sanità che funziona: diagnosi lampo e cure eccellenti”. La testimonianza

“La testimonianza di efficienza che arriva da un paziente dei reparti di Urologia e Oncologia dell’Ospedale San Carlo è l’esempio di una sanità che cura con eccellenza e umanità”.

Così l’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, accoglie con soddisfazione la lettera di ringraziamento inviata da un cittadino per l’assistenza ricevuta da una persona cara.

Nella sua nota, il cittadino ha voluto rendere pubblico il riconoscimento per l’operato dei medici dell’ospedale lucano:

“Desidero esprimere un profondo ringraziamento ai reparti di Urologia e Oncologia per l’assistenza prestata.

Grazie alla straordinaria professionalità e alla rapidità d’azione dei team coordinati dal Dott. Falabella e dal Dott. Angelo Di Nota, è stato possibile arrivare a una diagnosi precisa in tempi brevissimi, scoprendo subito la natura del problema.

In situazioni così delicate, la prontezza nel capire immediatamente il quadro clinico fa davvero la differenza.

È un esempio di sanità che funziona e che permette ai cittadini di trovare risposte di altissimo livello sul proprio territorio senza dover viaggiare”.

Prosegue Latronico:

“Leggere che un paziente e la sua famiglia si sentono presi in carico dal sistema sanitario regionale con efficienza e dedizione e riconoscono la qualità delle nostre strutture è motivo di orgoglio.

La collaborazione tra le equipe del Dott. Falabella e del Dott. Di Nota dimostra che l’integrazione interdisciplinare e la competenza specialistica sono la nostra forza.

Un ringraziamento sentito va a tutto il personale medico e sanitario che, ogni giorno, lavora dietro le quinte per garantire questi standard.

La nostra missione è continuare a sostenere queste eccellenze affinché nessun lucano debba sentirsi costretto a cercare altrove ciò che di meglio abbiamo già qui, nel cuore della nostra Regione”.