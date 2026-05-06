Riconfermato il segretario Donato Rosa: la Filcom Confsal punta a tutelare lavoro e imprese in Basilicata

Dopo la riconferma alla guida della Filcom Confsal Basilicata, il segretario regionale Donato Rosa traccia le linee programmatiche che accompagneranno il nuovo mandato, indicando come priorità il rafforzamento della rappresentanza sindacale, il contrasto al lavoro povero e alla precarietà, e una presenza sempre più capillare dell’organizzazione nei territori e nei luoghi di lavoro.

“Il congresso – dichiara Rosa – ha rappresentato un momento di confronto importante, ma soprattutto l’avvio di una nuova fase fondata su una visione chiara: riportare il lavoro al centro del dibattito pubblico, restituendo dignità, tutele e prospettive di crescita a lavoratrici e lavoratori dei settori del commercio, dei servizi e del turismo, troppo spesso penalizzati da bassi salari e condizioni contrattuali fragili”.

Tra gli obiettivi principali del nuovo corso sindacale, Filcom Confsal Basilicata indica il contrasto ai contratti pirata, il rilancio della contrattazione e il rafforzamento delle azioni di tutela sui temi della stabilità occupazionale, della sicurezza sul lavoro e della valorizzazione delle professionalità.

Particolare attenzione sarà riservata anche all’inclusione sociale, con la richiesta di una programmazione regionale strutturata per garantire continuità ed efficacia ai servizi di assistenza scolastica destinati ai minori con disabilità, così come alle politiche giovanili, considerate decisive per frenare la fuga di competenze e costruire nuove opportunità di occupazione qualificata in Basilicata.

“La nostra azione sarà concreta, responsabile e orientata al dialogo con lavoratori, imprese e istituzioni – conclude Rosa –. Vogliamo essere un presidio sociale autorevole, capace di difendere i diritti, avanzare proposte serie e contribuire in maniera determinante alla crescita economica e sociale della Basilicata”.