Tito, vertenza Favorit: “Si riesce finalmente ad intravedere una soluzione positiva”. Le ultime notizie dalla Regione

Per fare il punto della vertenza Favorit dopo che la società Demas ha presentato una richiesta di acquisizione dello stabilimento di Tito Scalo l’assessore regionale Francesco Cupparo insieme al direttore generale del Dipartimento Sviluppo Economico Giuseppina Lo Vecchio ha presieduto oggi un incontro con rappresentanti della società, Confindustria e sindacati.

In attesa di definire il numero preciso di lavoratori ex Favorit senza lavoro e verificare se risponda al fabbisogno occupazionale della nuova società imprenditoriale secondo il piano industriale presentato è stato deciso un aggiornamento.

Per l’Assessore e il rappresentante aziendale la disponibilità effettiva degli ex dipendenti Favorit che risultano ancora senza occupazione è indispensabile per l’avvio del nuovo progetto industriale.

Se pensiamo che il gruppo francese non ha fatto assolutamente nulla per garantire la tutela dei lavoratori e tanto meno per individuare una nuova società subentrante, possiamo affermare – ha detto Cupparo – che grazie all’impegno di Confindustria e dei sindacati si riesce finalmente ad intravedere una soluzione positiva.

Da parte nostra dopo aver garantito gli ammortizzatori sociali ai lavoratori interessati riconfermiamo l’impegno a risolvere in concreto i problemi di reindustrializzazione di unità produttive che da tempo hanno interrotto l’attività con il salvataggio di posti di lavoro e il superamento della cassa integrazione.

Questa della Favorit è pertanto diventata una vertenza simbolo a cui auspichiamo a breve si possa mettere la parola fine.