Potenza, rilanciare la Via Herculia come motore di sviluppo culturale e turistico del territorio lucano: ecco l’iniziativa in programma

Un dialogo tra passato e futuro, tra archeologia e intelligenza artificiale, per riscoprire e valorizzare uno dei più importanti assi viari dell’antichità.

Giovedì 14 Maggio alle ore 18:00, presso il Museo Archeologico Nazionale della Basilicata – Dinu Adamesteanu, si terrà un interessante confronto che prende spunto dal progetto “AI Herculia – La strada perduta rinasce”, un’iniziativa innovativa che punta a rilanciare la Via Herculia come motore di sviluppo culturale e turistico del territorio lucano.

L’evento, promosso in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Basilicata, rappresenta un momento di alto profilo scientifico e culturale, mettendo a confronto studiosi, esperti e rappresentanti del mondo associativo e delle realtà territoriali.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della Direttrice dei Musei Nazionali di Matera e della Direzione Regionale Musei Basilicata, Raffaella Bonaudo. A seguire, Enzo Fierro introdurrà il progetto “AI Herculia”, illustrandone visione, obiettivi e potenzialità, con particolare attenzione all’utilizzo delle nuove tecnologie per la valorizzazione del patrimonio storico.

Il programma proseguirà con interventi di:

Antonello Laurita approfondirà il tema “Algoritmi e Antichità”, esplorando il ruolo dell’intelligenza artificiale nella ricerca e nella narrazione della Via Herculia;

Maurizio Lazzari presenterà un approccio metodologico geoarcheologico per la ricostruzione dell’antico tracciato viario;

Annarita Di Noia offrirà una lettura delle testimonianze archeologiche della città di Potenza in relazione alla Via Herculia;

Don Cesare Covino racconterà l’evoluzione urbana del borgo di San Rocco e l’espansione della città lungo l’antico asse viario.

Le conclusioni saranno affidate a Sabrina Mutino, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale della Basilicata.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di riscoperta e promozione della Via Herculia, con l’obiettivo di costruire un nuovo modello di turismo culturale sostenibile, capace di coniugare identità storica, innovazione digitale e sviluppo locale.

“AI Herculia – La strada perduta rinasce, si conferma così un progetto strategico per il territorio lucano, sottolinea l’ideatore del progetto Enzo Fierro, in grado di creare connessioni tra comunità, istituzioni e nuove tecnologie, restituendo centralità a un patrimonio spesso dimenticato ma ricco di straordinarie potenzialità”.

Ecco la locandina dell’evento.