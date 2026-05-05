Potenza: bravissimi gli studenti del Galilei che trasformano i mille giorni trascorsi a scuola in un libro!

In data 14 Maggio 2026, alle ore 16:00, presso l’aula magna del Liceo Scientifico Galileo Galilei in via dell’Europa Unita a Potenza, si terrà la presentazione del libro “L’eco dei mille giorni”, realizzato dagli studenti della classe 5A del Liceo Galilei ed edito da Nonsolopoesie edizioni.

Il libro, ideato nell’ambito delle attività di orientamento dalla docente tutor Anna R.G. Rivelli, si presenta come uno zibaldone di riflessioni, ricordi ed emozioni nati nei circa mille giorni del quinquennio liceale e rappresenta in un certo senso un nostalgico omaggio degli studenti della classe alla scuola che stanno per lasciare definitivamente.

L’esperienza ha consentito agli studenti, ormai prossimi alla maturità, di acquisire e rafforzare competenze personali, sociali e di consapevolezza culturale, nonché di contattare e analizzare i propri sentimenti e le proprie emozioni in un’attività di introspezione basilare per l’armonioso sviluppo della loro personalità.

La manifestazione è inserita tra gli eventi del Maggio Potentino.

La cittadinanza tutta è invitata.

Ecco la locandina dell’evento.