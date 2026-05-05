Potenza accoglie la Lampada della Pace e tre progetti di integrazione locale

L’8 maggio 2026 alle ore 17:00 si svolgerà a Potenza, nella sede della Fondazione Potenza Futura in viale Marconi, l’iniziativa ‘La luce della Pace’, promossa dal Comune di Potenza in collaborazione con il Coordinamento per gli Enti locali per la Pace e la Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata.

La giornata inizierà con l’accensione della lampada della Pace di Assisi che sarà accolta dalla Città di Potenza nell’ambito del ‘Giro D’Italia per la Pace’, al quale aderiscono oltre 200 Comuni in tutta Italia, e che è organizzato in occasione del 40° anniversario del Coordinamento Nazionale che ogni anno organizza la marcia per la Pace Perugia-Assisi.

“In un tempo sconvolto da guerre e tensioni sempre più devastanti questa iniziativa promuove una mobilitazione affinché ogni città possa e debba diventare un Cantiere di Pace e una Scuola di Pace, insomma: un luogo dove si lavora e si studia per la pace.

Per rendere concreta questa idea – spiegano gli organizzatori – la manifestazione proseguirà con la presentazione di tre progetti per l’integrazione dei migranti, realizzati a Potenza nell’ambito del progetto LG NET3, iniziativa che promuove l’inclusione sociale dei migranti, contrastandone la marginalizzazione”.

La Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata presenterà il video ‘MELTINGpotenza’, prodotto nell’ambito del laboratorio di narrazione multiculturale dalla regista italo-tedesca Chiara Sambuchi.

Il Salone dei Rifiutati condividerà i manufatti didattici co-progettati con materiali di recupero durante il laboratorio Officina del rifare, la Cooperativa Adan farà conoscere gli esiti del corso di cucina multietnica realizzato in collaborazione con l’Associazione Cuochi potentini.

Infine la Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione previste dal progetto SAI del Comune di Potenza, gestito da Arci Basilicata, insieme ai responsabili dell’Amministrazione comunale, ha organizzato un incontro inter-religioso che, “muovendo dall’esperienza positiva realizzata a Matera nel 2019 per la redazione della Carta Di Matera, intende ribadire la necessità di favorire il confronto inter-religioso, specialmente in questi nuovi preoccupanti scenari internazionali.

Partecipano a questo incontro alcuni leader delle comunità religiose cattolica, islamica, ebraica e buddista per evidenziare come, pur nelle diverse impostazioni e visoni, la Pace sia un elemento comune e centrale per tutte le fedi e che quindi la religione non possa essere utilizzata come pretesto per promuovere conflitti disastrosi e insensati, ma sia anzi un terreno di confronto utile a prevenire la violenza attraverso il dialogo costruttivo” evidenziano gli organizzatori.

Parteciperanno all’evento:

• Vincenzo Telesca – Sindaco di Potenza

• Federica D’Andrea – Vicesindaco

Per l’accensione della Lampada della Pace sarà in collegamento Flavio Lotti, direttore del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti umani e Presidente della Fondazione Perugiassisi.

Prevista la presentazione dei risultati del progetto LG NET3:

• Anna Grieco – assessore alla Politiche sociali

• Valerio Giambersio e Chiara Sambuchi per il video MELTINGpotenza

• Sara Stolfi e Mariangela Tolve per il laboratorio Officina del rifare

• Giusi Lacovara e Associazione Cuochi potentini per il corso di cucina multietnica

Per il dialogo tra le religioni per la Pace – Progetto SAI

Vincenzo Cursio – Giornalista e moderatore

Interverranno:

• Don Franco Corbo – Presidente Gruppo Volontariato ‘Solidarietà’ di Potenza

• Imam Ahmad Adb al-Majid Macaluso – Responsabile Sud Italia Coreis Italiana

• Anna Foa – storica dell’ebraismo e scrittrice

• Valeria Valerio – Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai