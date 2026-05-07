Potenza si prepara ad accogliere il Giro d’Italia: ecco le modifiche alla circolazione

In occasione della quinta tappa dell’edizione 109 del Giro d’Italia, che arriverà a Potenza il 13 maggio, sono stati disposti i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità, come fa sapere il Comune di Potenza:
- Il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 ambo i sensi di marcia, dalle ore 6 del 13 maggio e fino a cessate esigenze: Via Vineola; Via Rifreddo; Rotatoria-viadotto Basento; Viadotto Basento; Via Nicola Vaccaro; Via degli Oleandri; P.zza Vittorio Emanuele II; Corso Giuseppe Garibaldi; Viale Guglielmo Marconi; Viadotto dell’Industria.
- Il divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli a servizio dell’organizzazione, dalle ore 13 del 13 maggio 2026 e fino a cessate esigenze: Via Vineola; Via Rifreddo; Rotatoria-viadotto Basento; Viadotto Basento; Via Nicola Vaccaro; Via degli Oleandri; P.zza Vittorio Emanuele II; Corso Giuseppe Garibaldi; Viale Guglielmo Marconi; Viadotto dell’Industria.
- Il Divieto di transito ambo i sensi di marcia, fatta eccezione per i veicoli a servizio dell’organizzazione, dalle ore 20,30 del 12 maggio 2026 e fino a cessate esigenze: in Viale dell’Unicef.
Nelle aree a servizio della manifestazione:
- Piazza Don Bosco: Divieto di sosta con rimozione e divieto di Transito dalle ore 00.01 dell’11 maggio 2026 alle ore 14 del 14 maggio 2026 e comunque fino a cessata esigenza;
- Piazza Zara e I° piazzale sovrastante (AREA OPEN VILLAGE e PARCHEGGIO BUS GIRO-E): Divieto di sosta con rimozione e divieto di Transito dalle ore 19 del 12 maggio 2026 alle ore 22,30 del 13 maggio 2026.
- Piazza Zara II° piazzale sovrastante (PARCHEGGIO CAROVANA): Divieto di sosta con rimozione e divieto di Transito dalle ore 06 alle ore 22,30 del 13 maggio 2026;
- Piazza Zara III° piazzale sovrastante (PARCHEGGIO SPONSOR e FORNITORI): Divieto di sosta con rimozione e divieto di transito dalle ore 06 alle ore 22,30 del 13 maggio 2026;
- Parcheggio MD (PARCHEGGIO AUTOMEZZI PRODUZIONE TV E PERSONALE TECNICO): Divieto di sosta con rimozione e divieto di Transito dalle ore 20,30 del 12 maggio 2026 alle ore 21 del 13 maggio 2026;
- Piazza Bologna (PARCHEGGIO ORGANIZZAZIONE E BROADCASTER): Divieto di sosta con rimozione e divieto di Transito dalle ore 06,30 alle ore 21 del 13 maggio 2026;
- Centro Sportivo VIA ROMA (PARCHEGGIO QUARTIER TAPPA E AREA DOCCE GIRO E): Divieto di sosta con rimozione e divieto di Transito dalle ore 6,30 del 13 maggio 2026 alle ore 21 del 13 maggio 2026;
- Piazzale 21 Marzo (PARCHEGGIO BUS): Divieto di sosta con rimozione e divieto di Transito dalle ore 06,30 alle ore 21 del 13 maggio 2026;
- Via Roma e via Zara Piazzale antistante Liceo (PARCHEGGIO AMMIRAGLIE MASSAGGIATORI): Divieto di sosta con rimozione dalle ore 22 del 12 maggio alle ore 21 del 13 maggio; Divieto di transito dalle ore 6 del 13 maggio 2026 alle ore 21 del 13 maggio 2026;
- Parcheggi viale dell’Unicef (PARCHEGGIO FORNITORI PRE ARRIVO): Divieto di sosta con rimozione e divieto di Transito dalle ore 06 alle ore 21 del 13 maggio 2026;
- Via Milano / Via Trieste (PARCHEGGIO FORNITORI POST ARRIVO): Divieto di sosta con rimozione e divieto di Transito dalle ore 06 alle ore 21 del 13 maggio 2026;
- Via Pola / Via Trieste (PARCHEGGIO GIRO-E): Divieto di sosta con rimozione dalle ore 22 del 12 maggio 2026 alle ore 20 del 13 maggio 2026; Divieto di transito dalle ore 6 alle ore 20 del 13 maggio;
- Via Milano Piazza antistante Mercato coperto (AREA RACCOLTA SICUREZZA): Divieto di sosta con rimozione dalle ore 22 del 12 maggio 2026 alle ore 20 del 13 maggio 2026;
- Via Maratea: Divieto di sosta con rimozione dalle ore 06 alle ore 21 del 13 maggio 2026.
È altresì prevista l’istituzione temporanea di stalli di sosta riservati ai veicoli autorizzati al trasporto di persone con disabilità, in possesso del relativo contrassegno: Via Viviani incrocio con Viale Marconi (n.7 stalli), Via Nazario Sauro nei pressi dell’ingresso ANAS (n.7 stalli), Via Mantova Piazzale (n. 7 stalli), Corso 18 Agosto (n. 7 stalli), Via Milano Area Mercatale (n.7 stalli)”.