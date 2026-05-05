Lutto nella Diocesi Tursi-Lagonegro: si è spento Carmine Orofino, fratello del Vescovo. Il ricordo

La Segreteria Provinciale Ugl Matera, a nome del Segretario Pino Giordano, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore N.H. Carmine Orofino, fratello del Vescovo della Diocesi Tursi-Lagonegro S.E. Mons. Vincenzo Orofino, venuto a mancare dopo una lunga malattia e a soli sei mesi dalla perdita dell’altro fratello, il dott. Rocco Orofino.

Carmine Orofino è stato un uomo giusto, imprenditore lungimirante, onesto e appassionato, la cui vita è stata dedicata alla creazione di lavoro buono e dignitoso nel nostro territorio.

Con il suo impegno e la sua lungimiranza ha contribuito a rafforzare l’economia locale, promuovendo valori di responsabilità, integrità e solidarietà.

La sua opera lascia un segno tangibile nella comunità e un esempio di dedizione che continuerà a ispirare chi lo ha conosciuto. Ci piace ricordarlo con una frase di Papa Benedetto XIV:

“La vita è un viaggio verso Dio, e coloro che ci lasciano continuano a camminare con noi nella luce eterna del Signore.”

In questo momento così doloroso, tutta la Segreteria Provinciale Ugl Matera si stringe con affetto e rispetto intorno a S.E. Orofino e alla sua famiglia. Ci uniamo al loro dolore, pregando affinché l’amore e la vicinanza di chi li circonda possano dare conforto e forza, accompagnando il Vescovo e i suoi cari nei giorni difficili che seguono questa nuova, ennesima e dolorosa perdita.

A nome di tutta la Segreteria Provinciale, esprimiamo le nostre più sincere condoglianze, con la certezza che il ricordo di Carmine continuerà a vivere attraverso le persone che ha aiutato, i posti di lavoro che ha creato, il territorio e tutte le comunità che ha tanto amato. Che la vicinanza e l’affetto di quanti lo circondano, Caro Vescovo Orofino, possano fornire conforto e pace nei giorni a venire e – conclude Giordano – preghiamo che Dio conceda forza a Lei e a tutta la Sua famiglia, sostenuta dalle nostre più sincere condoglianze.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.