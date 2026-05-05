Potenza, questo asilo a rischio chiusura: al via la raccolta firme

La segreteria cittadina di Forza Italia di Potenza, organizzerà una raccolta di firme per sensibilizzare l’opinione pubblica e l’Amministrazione Comunale a mettere in campo qualsiasi iniziativa utile a scongiurare la chiusura dell’asilo “Alcide de Gasperi”.

“Come è noto, la scossa tellurica del marzo 2025 ha reso inagibile quella struttura, per la quale si teme ora il suo definitivo abbandono.

La storia della città capoluogo ha evidenziato che nessuno dei suoi edifici storici, sebbene danneggiati dal ben più devastante sisma del 1980, sia stato cancellato dal suo territorio e quindi, anche nel caso dell’asilo “De Gasperi”, si dovrà compiere ogni sforzo per giungere al suo completo recupero, strutturale e funzionale.

In quell’asilo, a partire dal dopo guerra, hanno ricevuto accoglienza ed educazione svariate generazioni di potentini ed ancora oggi, numerose famiglie troverebbero in quel luogo, il punto di riferimento per i loro bambini.

È inoltre doveroso ricordare che, con la chiusura definitiva della “De Gasperi”, si perderebbero altri posti di lavoro, eventualità che dovrà essere assolutamente scongiurata.

Le difficoltà economiche evidenziate dall’ordine delle suore Discepole di Gesù Eucaristico, che ne ha curato nei decenni la sua gestione, non possono costituire l’alibi per rinunciare a questo storico edificio, posizionato tra l’altro, nel pieno centro della città capoluogo.

Per questa ragione, Forza Italia solleciterà l’Amministrazione ad assumere una nuova iniziativa, capace di assicurare la riapertura dell’asilo.

La raccolta delle firme sarà avviata nella mattinata di sabato prossimo, 9 maggio dalle 10.00 alle 13.00, proprio nei pressi della struttura e continuerà nei giorni successivi, presso la sede del partito, per raccogliere tutte le adesioni di coloro che hanno a cuore il destino della “De Gasperi”.

Lo riporta una nota stampa del Consigliere regionale e segretario cittadino di FI Potenza, Fernando Fortunato Picerno.