Emergenza Maltempo in Basilicata, il presidente Bardi è commissario

Il capo della protezione civile Fabio Ciciliano ha nominato i presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia Commissari delegati per fronteggiare l’emergenza maltempo legata agli eventi di fine marzo.

Per l’espletamento delle attività – viene spiegato nell’ordinanza – i commissari delegati, che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei relativi enti strumentali nonché delle forme associative degli enti locali comunali e provinciali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, comprese società in house o partecipate dalle Regioni o dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base d i specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza dovranno presentare un “piano degli interventi urgenti da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile”.

Il piano deve contenere le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza e fatto salvo il nesso di causalità con gli eventi.