Giro d’Italia e scuole chiuse a Potenza! Ecco il provvedimento del Sindaco

Giro d’Italia, chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado a Potenza il 13 maggio.

Il sindaco Vincenzo Telesca, con proprio provvedimento numero 30 del 6 maggio 2026, ha disposto la sospensione delle attività didattiche e amministrative e la contestuale chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado esistenti e operanti sul territorio della Città di Potenza, ivi inclusi gli asili, anche nido, comunali, con esclusione dell’Università di Basilicata, per il giorno mercoledì 13 maggio 2026, per consentire il regolare svolgimento della Quinta Tappa (Praia a Mare-Potenza) del 109° Giro d’Italia.