La Basilicata in finale al Senato: cerimonia di premiazione del concorso Eplibriamoci 2026

Tutto pronto a Roma presso il Senato della Repubblica per la Cerimonia di premiazione del Concorso nazionale Eplibriamoci promosso dalla Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps presieduta da Pasquale Ciurleo.

La cerimonia su iniziativa della Senatrice Vita Maria Nocco si svolgerà giovedì 7 maggio 2026 dalle ore 10 presso la Sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” in Piazza della Minerva a Roma.

Durante la cerimonia si conoscerà il vincitore della quinta edizione dedicata alla lotta al bullismo e al cyberbullismo.

Tra i finalisti nazionali in rappresentanza della Basilicata parteciperanno Salvatore Calabrese alunno di scuola media dell’Istituto comprensivo “Marottoli – Ferrara” di Melfi vincitore regionale del Concorso “Eplibriamoci 2026” e Francesca Caputo di San Chirico Raparo finalista nazionale per la sezione Opera Inedita.

Ad accompagnare i finalisti lucani saranno il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata e Consigliere nazionale Epli Rocco Franciosa, il Presidente della Pro Loco Federico II Melfi Marco Aurelio Bonacaro con il Vicesindaco di Melfi Vincenzo Castaldi, Rosario Morano Vicepresidente della Pro Loco Sanchirichese e Daniele Bracuto Vicepresidente Pro Loco Barile il quale ha curato i video di presentazione della cerimonia patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana Unesco e dall’Ente Promozione Italia.

Esprimiamo profonda gratitudine per la partecipazione in questi anni di diversi istituti scolastici lucani al Concorso nazionale Eplibriamoci – ha sottolineato Rocco Franciosa Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata – e rivolgiamo un plauso agli alunni che hanno realizzato gli elaborati affrontando la tematica della lotta al bullismo e al cyberbullismo che purtroppo attanaglia ancora la nostra società per cui bisogna continuare un’opera di informazione e sensibilizzazione facendo rete tra scuola, parrocchie, istituzioni, famiglia ed enti del terzo settore”.

𝗔 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗮𝗹 𝗯𝘂𝗹𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗲 𝗮𝗹 𝗰𝘆𝗯𝗲𝗿𝗯𝘂𝗹𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 𝘀𝗮𝗿à 𝗹𝗮 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗮 𝗔𝘀𝗶𝗮 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶, 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 “𝗦𝗼𝗴𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗳𝗮𝗰𝗲𝘃𝗶 𝗱𝗮 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗮” 𝗲 𝘀𝗮𝗿á 𝗱𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼 𝗮𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶 𝗴𝗲𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶, 𝗱𝗮𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗦𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶, 𝗱𝗮𝗶 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗶 𝗲 𝗱𝗮𝗶 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗼 𝗟𝗼𝗰𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼.

In occasione della Cerimonia sará esposto in Senato il dipinto dal titolo “Libertà” realizzato da Maria Teresa Romeo in arte Oemor Presidente della Pro Loco Pisticci la quale ha dichiarato “l’opera è immersa in una serie di sfumature di blu, la paura e il silenzio. La ragazza, la vittima sembra stia annegando in un oceano di angoscia.